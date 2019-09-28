Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 28 сентября, связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Халтурина, 3 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б (п. №2), пр. Московский, 31(п. №2) до 17:00 28.09.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80-а (стояк) до 20:00 28.09.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.09.19 г.

Немышлянский район:

ул. Возрождения, 37/3 кв-ры №1-9,13,17 (подъезд) до 17:00 28.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №2) до 20:00 29.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 7 (п. №4) до 17:00 28.09.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №2) до 17:00 28.09.19 г., ул. Архитекторов, 34 до 19:00 28.09.19 г., пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1), 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №15, стояк) до 20:00 30.09.19 г.