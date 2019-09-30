Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 30 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвика Свободы, 35-а,б, 39-а,б, пр. Победы, 54-а,б, 56, 58-а, пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №15, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), пр. Победы, 76 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк) до 20:00 30.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 17:00 30.09.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30.09.19 г.

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 218, 236, 236-а, ул. Леся Сердюка, 18, 26, 28 до 13:00 30.09.19 г.; Салтовское шоссе (ч/с), пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (стояк), ул. Героев Труда, 48-а (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41(п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №2, стояк) до 20:00 30.09.19 г.

Немышлянский район:

ул. Возрождения, 37/3 (кв. №1-9,13,17) до 17:00 30.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 30.09.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 30.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Кашубы, 2 (стояк), ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №2) до 20:00 30.09.19 г.