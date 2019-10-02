Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Рудаковская (ч/с), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №7, стояк) до 20:00 02.10.19 г.

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 29 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 02.10.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 02.10.19 г., въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с) до 20:00 03.10.19 г.

Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 8 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1) до 17:00 02.10.19 г.; ул. Героев Труда, 70 (п. №10) до 20:00 02.10.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 02.10.19 г.

Слободской район:

ул. Смольная, 26, пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 02.10.19 г.; пр. Гагарина, 45-а (п. №3, стояк) до 20:00 03.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.10.19 г.