Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Набойченко (ч/с), пер. Тбилисский (ч/с), ул. Новобакинская (ч/с), въезд Звенигородский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), пер. 2-й Звенигородский (ч/с), ул. Лесозащитная (ч/с), пер. Лесозащитный (ч/с), ул. Репина (ч/с), ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Тимирязева, 28, 40 до 20:00 03.10.19 г.

Киевский район:

въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.10.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, стояк), ул. Рижовская (Куйбышева), 13 до 20:00 03.10.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 46 (п. №4, стояк) до 23:00 03.10.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 7 (спаренный стояк), проезд Стадионный, 8/2 (п. №2, стояк) до 17:00 03.10.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, стояк) до 20:00 03.10.19 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 43-а (п. №2), пр. Победы, 73-а (стояк) до 20:00 03.10.19 г.