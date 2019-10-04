 

Где в Харькове сегодня нет воды

04 октября 2019 г. 8:15
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Сегодня, 4 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Набойченко (ч/с), пер. Тбилисский (ч/с), ул. Новобакинская (ч/с), въезд Звенигородский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), пер. 2-й Звенигородский (ч/с), ул. Лесозащитная (ч/с), пер. Лесозащитный (ч/с), ул. Репина (ч/с) до 20:00 04.10.19 г.; ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 05.10.19 г.

Индустриальный район:
пр. Александровский, 111 (п. №3, стояк) до 17:00 04.10.19 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 57 (стояк) до 20:00 04.10.19 г.

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №7, стояк), пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.10.19 г.

Московский район:
въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Героев Труда, 70 (п. №10, стояк) до 20:00 04.10.19 г.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33 (п. №3, стояк) до 17:00 04.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ромашкина, 6-а (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 04.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №4, стояк), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (п. №1) до 20:00 04.10.19 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 191 (п. №1-4), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №1) до 20:00 04.10.19 г.

 

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