Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 5 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Набойченко (ч/с) до 20:00 05.10.19 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 05.10.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Вальтера, 21, ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с) до 20:00 05.10.19 г.

Московский район:

проезд Загородный (ч/с), въезд Загородный (ч/с) до 20:00 05.10.19 г.

Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 125/2 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 до 20:00 05.10.19 г.; ул. Холодногорская, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 06.10.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвика Свободы, 46-б (п. №3, стояк) до 20:00 05.10.19 г.