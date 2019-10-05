 

Где в Харькове сегодня нет воды

05 октября 2019 г. 9:09
1 просмотр

Сегодня, 5 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Набойченко (ч/с) до 20:00 05.10.19 г.

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 05.10.19 г.

Киевский район:
ул. Академика Вальтера, 21, ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с) до 20:00 05.10.19 г.

Московский район:
проезд Загородный (ч/с), въезд Загородный (ч/с) до 20:00 05.10.19 г.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 125/2 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 до 20:00 05.10.19 г.; ул. Холодногорская, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 06.10.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвика Свободы, 46-б (п. №3, стояк) до 20:00 05.10.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.