Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 6 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Сочинская (ч/с), ул. Ашхабадская (ч/с), пер. Ашхабадский (ч/с), ул. Псковская, 40-а, ул. Горная (ч/с), ул. Добродецкого (ч/с), ул. Сочинская, 73, ул. Новый Быт, 35, 39, 41 до 20:00 06.10.19 г., ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2, стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 06.10.19 г.

Киевский район:

ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с) до 20:00 06.10.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 06.10.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 125/2 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ромена Роллана, 7 (п. №3) до 20:00 06.10.19 г.; пр. Людвика Свободы, 46-б (п. №3, стояк), ул. Космонавтов, 5-б (п. №3, стояк) до 20:00 07.10.19 г.