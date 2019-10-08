 

Где в Харькове сегодня нет воды

08 октября 2019 г. 9:00
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Сегодня, 8 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 12:00 08.10.19 г.; пр. Победы, 62-а-д, 66-б,в, ул. Тобольская, 46-в (п. №2, стояк) до 20:00 08.10.19 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 08.10.19 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и, пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4), ул. Старошишковская, 9 (п. №3), 9-а, ул. Чернышевская, 85/14 до 20:00 08.10.19 г.

Московский район:
Салтовское шоссе (ч/с) до 20:00 08.10.19 г.

Слободской район:
ул. Черноморская, 2 (п. №6), ул. Соича, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 08.10.19 г.

 

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