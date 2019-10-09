Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:
Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 12:00 09.10.19 г.; пр. Победы, 62-г,д, 66-б, пр. Победы, 54 (п. №4, стояк) до 20:00 09.10.19 г.
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 09.10.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 09.10.19 г.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 до 20:00 10.10.19 г.
Слободской район:
ул. Соича, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 09.10.19 г.