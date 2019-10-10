Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Немышлянский район: пер. Пятигорский, 2, 2-а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33/47 до 17:00 10.10.19 г.

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 5 (п. №1), ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6), 12 (п. №2) до 20:00 10.10.19 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-б (п. №3, стояк) до 20:00 10.10.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 48-а (п. №12, стояк) до 17:00 10.10.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №4) до 20:00 10.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Новый Быт, 35 (п. №3), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 10.10.19 г.; ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 12.10.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 1 (п. №4) до 20:00 10.10.19 г.; ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 11.10.19 г.