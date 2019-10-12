Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 12 октября, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по слеудющим адресам,

Киевский район: ул. Астрономическая, 35-а (п. №1), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №1) до 20:00

Немышлянский район: ул. Харьковских дивизий, 13 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 12.10.19 г., пр. Московский, 214/2 (п. №1) до 20:00

Московский район: пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №5), ул. Героев Труда, 48-а (п. №12, стояк) до 17:00 15.10.19 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №2, стояк) до 20:00

Основянский район: пл. Павловская (Розы Люксембург ), 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00

Слободской район: пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк) ул. Житная (ч/с), пер. Борзый (ч/с) до 20:00

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк) до 20:00