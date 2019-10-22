Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 22 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Есенина, 7, ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №1), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 22.10.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Ростовская, 5 до 17:00 22.10.19 г., б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 11 (п. №1, стояк), ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 14 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 22.10.19 г.
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №1), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк) до 20:00 22.10.19 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №2) до 20:00 22.10.19 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 214/2 (стояк) до 20:00 22.10.19 г.
Новобаварский район:
ул. Менделеева, 31 (п. №1, стояк) до 20:00 22.10.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.10.19 г.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 22.10.19 г.