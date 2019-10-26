Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 26 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Звездная (ч/с), ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13 , 2-5 эт., ул. Дружная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), б-р Садовый (ч/с), пер. Фестивальный (ч/с), пр. Жуковского, 1, пер. Юрия Кондратюка (Кулика), 9, 2/10, ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 до 20:00 26.10.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда,136 а-б, 138 а-в, ул. Ньютона, 111-а, 115-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 4, 6, 8 до 13:00 26.10.19 г.

Шевченковский район:

ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с) до 17:00 26.10.19 г.