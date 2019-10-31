Где в Харькове сегодня нет воды

31 октября 2019 г. 8:15
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Сегодня, 31 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: проезд Рогатинский (ч/с), проезд Рогатинский, 3/1, 4-б, ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 15, 19 до 16:00 31.10.19 г.; ул. Космическая, 23 до 18:00 31.10.19 г., ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 31.10.19 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 01.11.19 г.

Индустриальный район:
ул. Мира, 26 (п. №1) до 20:00 31.10.19 г.

Киевский район:
въезд 1-й Омский (ч/с), въезд 2-й Омский (ч/с) до 20:00 31.10.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 20:00 31.10.19 г.; ул. Героев Труда, 50 (п. №1) до 20:00 01.11.19 г.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 17:00 31.10.19 г.

Слободской район:        
ул. Аскольдовская, 1-а, ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №2, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.10.19 г.

Холодногорский район:
пер. Донбассовский, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 31.10.19 г.

 

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