Где в Харькове сегодня нет воды

01 ноября 2019 г. 9:09
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Сегодня, 1 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №В, спаренный стояк) до 17:00 01.11.19 г.; ул. Маршала Батицкого, 21 до 20:00 01.11.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №,2, 8, стояк) до 17:00 01.11.19 г.

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 177 до 15:00 01.11.19 г., ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 17:00 01.11.19 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк) до 20:00 01.11.19 г.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк) до 20:00 02.11.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №3, стояк), пр. Победы, 72 (п. №12, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 01.11.19 г.

 

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