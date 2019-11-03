Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк), пер. Верховский, 5 (п. №3) до 20:00 03.11.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк), 40-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №3, стояк) до 20:00 04.11.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 248 (п. №3, стояк) до 20:00 03.11.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 133 (п. №14, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179-а (п. №2, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Зерновая, 53 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 03.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №4, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.19 г.