Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 4 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Зерновая (ч/с), проезд 2-й Орловский (ч/с), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №14, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179-а (п. №2, спаренный стояк), ул. Монюшко, 16 (п. №1), ул. Зерновая, 53 (п. №8, спаренный стояк), пр. Гагарина, 167 (п. №2, стояк) до 20:00 04.11.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк), 40-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17(п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №2, подъезд) до 20:00 04.11.19 г.

Основянский район:

ул. Саратовская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с), ул. Донецкая (ч/с) до 20:00 04.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк), пер. Верховский, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 04.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №4, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 04.11.19 г.; пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5) до 20:00 05.11.19 г.