Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 6 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Аскольдовская, 1-а, ул. Костычева, 5 до 18:00 06.11.19 г., проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Морозова, 1 (п. №10, стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Зубарева, 24 (п. №2) до 20:00 07.11.19 г.; пр. Александровский, 122-а (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Киевский район:

ул. Сумская, 84 до 20:00 06.11.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83 (стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), 40-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.19 г.; ул. Сумгаитская, 9 (п. №2) до 20:00 07.11.19 г.