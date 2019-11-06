Где в Харькове сегодня нет воды

06 ноября 2019 г. 7:37
26 просмотров

Сегодня, 6 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Аскольдовская, 1-а, ул. Костычева, 5 до 18:00 06.11.19 г., проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Морозова, 1 (п. №10, стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Индустриальный район:
ул. Зубарева, 24 (п. №2) до 20:00 07.11.19 г.; пр. Александровский, 122-а (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Киевский район:
ул. Сумская, 84 до 20:00 06.11.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83 (стояк) до 20:00 06.11.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), 40-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.19 г.; ул. Сумгаитская, 9 (п. №2) до 20:00 07.11.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.