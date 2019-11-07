Где в Харькове сегодня нет воды

07 ноября 2019 г. 7:40
19 просмотров

Сегодня, 7 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Петра Григоренко, 10 (стояк) до 17:00 07.11.19 г.; проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Аскольдовская, 1-а (п. №1) до 20:00 07.11.19 г.

А также:      

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №1, стояк) до 18:00 07.11.19 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.11.19 г.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 07.11.19 г.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 19:00 07.11.19 г., пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №8, стояк) до 20:00 07.11.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.