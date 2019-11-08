Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 8 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Дудинской (Нариманова) (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 4, 6, 10, 12/14-а,б, 14, 16 до 17:00 08.11., б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 08.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 82 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 08.11.19 г.

Киевский район:

ул. Пушкинская, 32 (п. №4, стояк) до 20:00 08.11.19 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №10, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.11.19 г.

Немышлянский район:

ул. Солнечная, 1 (п. №1) до 20:00 08.11.19 г.

Слободской район:

пер. Зерновой, 6/6 (п. №1, стояк), проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 08.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 63 (п. №6, стояк) до 20:00 08.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 19:00 08.11.19 г., ул. Клочковская, 101-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 54 (п. №2), 76 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8), ул. Новгородская, 6 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк) до 20:00 08.11.19 г.