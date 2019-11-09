Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дружная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Ивана Поддубного (Совхозная) (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), б-р Садовый (ч/с), пр. Жуковского, 7, 9, 11, 13, 15 до 18:00 09.11.19 г., ул. Героев Труда, 20/321 (п. №2, стояк) до 20:00 09.11.19 г.; ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №2, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 82 (п. №3, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №3, стояк) до 17:00 09.11.19 г.

Московский район:

ул. Светлая, 27-а (стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №2) до 20:00 09.11.19 г.

Слободской район:

пер. Зерновой, 6/6 (п. №1, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (стояк) до 20:00 09.11.19 г.; проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 19:00 10.11.19 г., пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2) до 20:00 09.11.19 г.; ул. Ахсарова, 5 (стояк) до 20:00 10.11.19 г.