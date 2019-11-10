Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Софиевская (ч/с) до 19:00 10.11.19 г.; ул. Авиационная, 1, пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), 67 (п. №6), 70 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2), 64-а (п. №1) до 20:00 10.11.19 г.; пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10), 39-в (стояк), пр. Победы, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №3, стояк) до 17:00 10.11.19 г.; ул. Мира, 82 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 11.11.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №2, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №1, стояк), 17-а (п. №2, стояк), ул. Халтурина, 12 (п. №2) до 17:00 11.11.19 г.; ул. Светлая, 27-а (стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №2), пр. Тракторостроителей, 102-б (п. №10, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 113 (п. №2, стояк) до 20:00 10.11.19 г.; проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк), ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (п. №2, стояк) до 20:00 10.11.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 11.11.19 г.