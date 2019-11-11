Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 11 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пер. Классический, 8 (п. №1) до 17:00 11.11.19 г., ул. Авиационная, 1, пр. Победы, 56 (п. №1, стояк), 62-г (п. №1, стояк), 67 (п. №6), ул. Ахсарова, 5 (стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2), пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк), 39 (п. №10, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), ул. Старицкого, 6-а (п. №1) до 20:00 11.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 82 (п. №3, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №3, стояк) до 17:00 11.11.19 г.; ул. Франтишека Крала, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №2, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Московский район:

пр. Московский, 131-в (п. №2, стояк) до 17:00 11.11.19 г.; ул. Светлая, 21 (п. №2), 27-а (стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-б (п. №10, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №2, стояк), ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 11.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №3) до 17:00 11.11.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 11.11.19 г.