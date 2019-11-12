Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 12 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а до 18:00 12.11.19 г., пр. Людвига Свободы, 39 (п. №10, стояк), 39-в (стояк), пр. Победы, 56 (п. №1, стояк), 78-б (п. №3), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Луи Пастера (ч/с), ул. Франтишека Крала, 55 (п. №4, стояк) до 20:00 12.11.19 г.

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 17:00 12.11.19 г., ул. Синельникова, 1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 12.11.19 г.

Московский район:

ул. Светлая, 21 (п. №2, стояк) до 00:00 12.11.19 г.; ул. Светлая, 27-а (стояк) до 20:00 12.11.19 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 12.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 12.11.19 г.