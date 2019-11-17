Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 17 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк), ул. Отакара Яроша, 27 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №4), ул. Деревянко, 46 (п. №2-3, стояк) до 20:00 18.11.19 г.

Киевский район:

ул. Вологодская (ч/с), ул. Дарвина, 33 (п. №2), ул. Продольная, 1 (п. №3-4) до 20:00 17.11.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №1, спаренный стояк), пер. Рубежанский, 6, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №6, стояк) до 20:00 18.11.19 г.