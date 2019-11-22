Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 22 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Светлая, 23, 23-а,б, 27, 27-а,б, ул. Героев Труда, 47-в, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40, 44 до 14:00 22.11.19 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №11, стояк) до 20:00 22.11.19 г.

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 61 (п. №2, стояк) до 20:00 22.11.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 4/1 (п. №3), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 58/1 (п. №2), ул. Багратиона, 20 (п. №2) до 20:00 22.11.19 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк) до 20:00 22.11.19 г.

Слободской район:

ул. Монюшко, 16 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 136 (п. №2, стояк) до 20:00 22.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 15 до 20:00 22.11.19 г.