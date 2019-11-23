Где в Харькове сегодня нет воды

23 ноября 2019 г. 9:44
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Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, 8/10-в (п. №8) до 20:00 23.11.19 г.

Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 61 (п. №2, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 13/7 до 17:00 23.11.19 г.

 

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