Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, 8/10-в (п. №8) до 20:00 23.11.19 г.

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 61 (п. №2, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 13/7 до 17:00 23.11.19 г.