Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 26 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:10 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Балакирева, 46 (стояк), пр. Победы, 60-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №6), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 7-а до 17:00 26.11.19 г.; ул. Большая Кольцевая, 124, 126 до 20:00 26.11.19 г.

Киевский район:

ул. Студенческая, 5/2, ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чернышевская, 15, 25 (эт. №3,4), ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 26.11.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 20:00 26.11.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №2, стояк) до 20:00 27.11.19 г.

Немышлянский район:

ул. Кронштадская (ч/с) до 17:00 26.11.19 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 17:00 26.11.19 г., пер. Хатышевский (ч/с), пер. Океанский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с), пер. Будянский (ч/с) до 20:00 26.11.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 262 (п. №1) до 20:00 27.11.19 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 26.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Костромская (ч/с), ул. Петра Тронько (Крейсера «Авроры») (ч/с) до 20:00 26.11.19 г.