Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 29 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №2, стояк), ул. Светлая, 19 (п. №6, стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, п. №1, стояк) до 20:00 29.11.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 20:00 30.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Шариковая, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 29.11.19 г.

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 78 (п. №1-3) до 17:00 29.11.19 г., ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 29.11.19 г.

Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 12 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 29.11.19 г.; пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29.11.19 г.

Новобаварский район:

въезд Усадебный (ч/с) до 17:00 29.11.19 г., ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк), ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 29.11.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 26 (стояк) до 20:00 29.11.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 29.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-в, 20 до 15:00 29.11.19 г., ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 201-а до 20:00 29.11.19 г.