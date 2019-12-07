Где в Харькове сегодня нет воды

07 декабря 2019 г. 9:19
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Сегодня, 7 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269, ул. Физкультурная (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с) до 20:00 07.12.19 г.

Немышлянский район:
ул. Дизельная, 9 до 16:00 07.12.19 г.

Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 07.12.19 г.

Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 (п. №1), ул. Левченко (Губкомовская), 35 до 20:00 07.12.19 г.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 11, пр. Людвига Свободы, 40, 40-а,б, 42, 42-а, 46-а, пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 26 (стояк) до 20:00 07.12.19 г.; ул. Полярная (ч/с) до 20:00 09.12.19 г.

 

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