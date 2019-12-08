Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 8 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Маршала Батицкого, 29 до 18:00 08.12.19 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-г (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.19 г.; пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк) до 18:00 09.12.19 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк) до 20:00 08.12.19 г.

Немышлянский район:

ул. Дизельная, 9 до 14:00 08.12.19 г., Салтовское шоссе, 242-б (п. №4, стояк) до 20:00 08.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Карповский, 3, ул. Большая Гончаровская, 7, ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 (п. №1), пр. Дзюбы, 4 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №6, стояк) до 20:00 08.12.19 г.; б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Слободской район:

ул. Оренбургская (ч/с), ул. Оренбургская, 4 до 19:00 08.12.19 г., ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2) до 20:00 09.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Левченко (Губкомовская), 35, пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), 75 (п. №3, стояк), 78-в (п. №2), ул. Космическая, 11, 23 до 20:00 08.12.19 г.; ул. Полярная (ч/с), ул. 23 Августа, 26 (спаренный стояк) до 20:00 09.12.19 г.