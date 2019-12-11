Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 11 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковского района ул. Ахсарова, 20, 20-а до 10:00 11.12.19 г.; ул. Клочковская, 242, пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. Отакара Яроша, 21-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.12.19 г., ул. Полярная (ч/с) до 20:00 12.12.19 г.

Киевский район:

ул. Бескрайняя, 2-а, пер. Скадовского, 2-а до 17:00 11.12.19 г.; ул. Омская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Роменский (ч/с), въезд 1-й Роменский (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), пер. Саперный (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №4, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №3, стояк) до 20:00 11.12.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк) до 20:00 11.12.19 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 34 (п. №1, стояк), проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 11.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Карповский, 3, пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №3) до 20:00 11.12.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк), пл. Конституции, 2/2 (п. №2) до 20:00 11.12.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 10:00 11.12.19 г.; ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11(кор. №7) до 20:00 11.12.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11.12.19 г.