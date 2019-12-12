Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 12 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 20-а до 18:00 12.12.19 г.; ул. Полярная (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 14 (п. №2,3, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 12.12.19 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №4, спаренный стояк), ул. Продольная, 3-б (п. №2) до 20:00 12.12.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 18:00 12.12.19 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4) до 20:00 12.12.19 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6 до 15:00 12.12.19 г., проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 12.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Карповский, 3, Григоровское шоссе (Комсомольское), 47 (п. №4, стояк) до 20:00 12.12.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 12.12.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 12.12.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12.12.19 г.