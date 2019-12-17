Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 17 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Шевченко, 337, 339, 341, 343 до 20:00 17.12.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 89 (п. №7, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Новобаварский район:

ул. Марка Бернеса (Щорса), 13 (стояк) до 20:00 17.12.19 г., пер. Карповский, 3 до 20:00 18.12.19 г.

Основянский район:

ул. Самолетная, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 5-а (стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №10) до 17:00 17.12.19 г.; ул. Полярная (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Деревянко, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 35 (п. №3), ул. Новопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 17.12.19 г.