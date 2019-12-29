Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 29 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Свистуна (Северная), 5, 16, 22, б-р Грицевца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 29.12.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 29.12.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №4, стояк), пер. Титаренковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 29.12.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 29.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2), пр. Победы, 59 (п. №6) до 20:00 29.12.19 г.