Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 5 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:40 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Гнедыча (ч/с), пер. Кантемира (ч/с), пер. Капниста (ч/с), въезд Березовский (ч/с), въезд Цветочный (ч/с), въезд Толкачевский (ч/с), ул. Астрономическая, 37 (п. №3) до 20:00 05.01.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №7, стояк) до 18:00 06.01.20 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 4 (п. №1, спаренный стояк), ул. Победителей, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.20 г.

Основянский район:

ул. Новомясницкая, 6 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 18/1(п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 190/4 (п. №3, стояк) до 17:00 08.01.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №12), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 06.01.20 г.