Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 6 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 20, ул. Победителей, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 34-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №8, стояк) до 18:00 06.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 32 (п. №2) до 17:00 06.01.20 г.; ул. Новомясницкая, 6 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), пер. Зерновой, 6/6 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 199 (стояк) до 20:00 06.01.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.01.20 г.; ул. Полтавский Шлях, 190/4 (п. №4, стояк) до 17:00 08.01.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №3, спаренный стояк), ул. Тобольская, 45 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 62-д (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №5) до 20:00 06.01.20 г.