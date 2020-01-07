Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 7 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Основянский район: ул. Кузнечная (ч/с), пер. Подольский (Гамарника ул.), 3, 7, 7/9, 9, 13, 15, 15-б, ул. Кузнечная, 21, 23, 25, 26, 28, 32-а, 38, 40, 42 до 15:00 07.01.20 г., ул. Новомясницкая, 6 (п. №4, спаренный стояк), ул. Грозненская, 52 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №6) до 20:00 07.01.20 г.

Московский район:

ул. Бучмы, 32-а (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18(п. №1, стояк), 46-а (корп. 3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №8, стояк) до 18:00 08.01.20 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 61- а (п. №2, стояк) до 20:00 08.01.20 г., пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк) до 00:00 08.01.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), пер. Зерновой, 6/6 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 199 (стояк) до 20:00 08.01.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 190/4 (п. №4, стояк) до 17:00 08.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 45 (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 62-д (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №5) до 20:00 07.01.20 г.