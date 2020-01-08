Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 8 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Кулиничевская (ч/с), ул. Матюшенко (ч/с), ул. Академика Павлова, 319 (п. №1-6) до 20:00 08.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 73 (п. №1, стояк) до 17:00 08.01.20 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №8, стояк) до 18:00 08.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.01.20 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 08.01.20 г.

Основянский район:

ул. Новомясницкая, 6 (п. №4, спаренный стояк), ул. Грозненская, 52 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №1, стояк) до 20:00 08.01.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 199 (стояк) до 20:00 08.01.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190/4 (п. №4, стояк) до 17:00 08.01.20 г.; ул. Новый Быт, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 08.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), ул. Тобольская, 45 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 62-д (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, стояк), пр. Победы, 72-г (п. №1, стояк), ул. Малоджанкойская, 8 (п. №2), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №5-6) до 20:00 08.01.20 г.