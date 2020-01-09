Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Матюшенко (ч/с), ул. Чернышевская, 85/14, пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 116 (стояк) до 17:00 09.01.20 г.; пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 41-б (п. №1) до 20:00 10.01.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 199 (стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №6, стояк) до 20:00 09.01.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк) до 00:00 09.01.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 62-д (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №5-6) до 20:00 09.01.20 г.