Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Академика Павлова, 140-а (п. №4, стояк) до 18:00 10.01.20 г.; пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.20 г.

Новобаварский район:

пер. Ржевский, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 10.01.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6/6 (п. №4) до 17:00 10.01.20 г.; проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 276-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 10.01.20 г.