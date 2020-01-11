Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 11 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Тракторостроителей, 138-б (п. №4, стояк) до 17:00 11.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2), ул. Гарибальди, 5 (п. №2) до 20:00 11.01.20 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 30/19 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 11.01.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6 (п. №1-14) до 15:00 11.01.20 г., проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), пер. Забайкальский, 5 (п. №3) до 20:00 11.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 276-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 11.01.20 г.