Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 12 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Шосткинская (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Шосткинский (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк), ул. Ярослава Мудрого, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 12.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 (п. №3, стояк) до 17:00 12.01.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №3), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 21 (п. №3) до 20:00 12.01.20 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 12.01.20 г.

Основянский район:

ул. Батайская (ч/с), ул. Льговская (ч/с), ул. Южная (ч/с), ул. Вокзальная (ч/с), ул. Хорольская (ч/с), ул. Волынская (ч/с), ул. Южно-Проектная, 10, 12, 16, 18, 20, 28, 32/304, ул. Вокзальная, 10 до 20:00 12.01.20 г.

Слободской район:

пер. Забайкальский, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 12.01.20 г.; проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 13.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 276-б (п. №2, стояк) до 20:00 13.01.20 г.