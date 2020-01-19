Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 20 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Основянский район: пр. Гагарина, 176 (п. №5, стояк) до 17:00 20.01.20 г.; ул. Новомясницкая, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 6 (п. №3) до 17:00 20.01.20 г.

Киевский район:

пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10 (п. №1) до 20:00 20.01.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк) до 18:00 20.01.20 г.; ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 18 (п. №4, спаренный стояк), ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 31/3 (п. №2, стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк), ул. Алексеевская, 30 (п. №2), ул. Архитекторов, 26 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 13-а (стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №9-11), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 20.01.20 г.