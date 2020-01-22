Где в Харькове сегодня нет воды

Как сообщили 22 января в КП "Харьковводоканал", в связи с ремонтно-восстановительными работами в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4) до 17:00 22.01.20 г.; пр. Науки (Ленина), 22 до 19:00 22.01.20 г., ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 346-а (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №7), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 22.01.20 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк), ул. Дружбы Народов, 269 (п. №2) до 18:00 22.01.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №7) до 17:00 22.01.20 г.; пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №8, стояк) до 20:00 22.01.20 г.

Основянский район:

ул. Чугуевская, 29, 33, пр. Гагарина, 38-а, 40, 44, 46, 56, 60, 62, 78, 80, 90-а, ул. Александра Невского, 12, 22, 27, пр. Гагарина, 40, 48, 50, 54, 64, 66, 68, 82, 84, 86, ул. Полтавская (ч/с), ул. Валерьяновская (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с), пер. Цигаревский (ч/с), ул. Батуринская (ч/с), ул. Елизаветинская (ч/с), ул. Украинская (ч/с), ул. Миргородская (ч/с), пер. Разъездной (ул. Юного Ленинца) (ч/с), ул. Елизаветинская, 12, 22, 23, 24, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 80, 82, 84, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 107/2, 108, 109-а,б, 111, 114, 115, 119, 123, 125, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 61, 64, 70, 77, 79, 94, 101-а, 103, 104, 105/1, 110, 117 75, ул. Елизаветинская, 3 в, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 61, 63, 65, 67, пер. Цигаревский, 9, ул. Гордиенковская, 36, 42, 45, 47, 50, ул. Гордиенковская, 1, 4, 6, 6-а,г, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 28, 29, ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Грековская, 20, 30, 57, 55, 60, 64, 68, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 69, 71, 73, 79, 91, ул. Грековская, 10, 14, пер. Рыбасовский, 9, 15, ул. Чугуевская, 27, пер. Ващенковский, 18-а, 20 до 10:00 22.01.20 г., пр. Гагарина, 176 (п. №1, стояк) до 17:00 22.01.20 г.