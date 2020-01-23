Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 23 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал, по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Новый Быт, 35 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 23.01.20 г.; ул. Золочевская, 24 (п. №1), пер. Ашхабадский, 13 до 20:00 23.01.20 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк), ул. Астрономическая, 44-а (п. №3) до 20:00 23.01.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №8, стояк) до 20:00 23.01.20 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №2, спаренный стояк), ул. Селянская, 22 (п. №2,3, спаренный стояк) до 20:00 23.01.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 173-а (п. №2, стояк) до 17:00 23.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 346-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 22 (п. №3) до 20:00 23.01.20 г.