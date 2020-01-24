Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: пер. Ашхабадский, 11, 13, ул. Золочевская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.01.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 1 (п. №6), ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк) до 20:00 24.01.20 г.; пер. Воробьева, 9/11 (спаренный стояк) до 20:00 25.01.20 г.

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 206 (п. №1-3) до 20:00 24.01.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 62 (п. №6, стояк) до 20:00 24.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 346-а (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1), пер. Шекспира, 7 (п. №1) до 20:00 24.01.20 г.