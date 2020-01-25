Где в Харькове сегодня нет воды

25 января 2020 г. 9:25
1 просмотр

Сегодня, 25 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Багалия, 5 (п. №1) до 20:00 26.01.20 г.

А также:      

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 206 (п. №3, стояк) до 20:00 25.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк) до 18:00 27.01.20 г.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 26.01.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.01.20 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.