Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 26 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Шекспира, 4 (п. №2) до 17:00 26.01.20 г.; ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.20 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 17:00 26.01.20 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 26.01.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 58-а (п. №1) до 20:00 26.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк) до 18:00 27.01.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.01.20 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 68 (п. №1, стояк) до 20:00 27.01.20 г.