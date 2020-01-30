Где в Харькове сегодня нет воды

30 января 2020 г. 8:10

Сегодня, 30 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №6, стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк), пр. Московский, 191 (п. №13, стояк) до 18:00 30.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №1, стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 30.01.20 г.

Шевченковский район:
ул. Сумгаитская, 2 (п. №3, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк) до 20:00 30.01.20 г.

 

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